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YALOVA BELEDİYESİ ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE İLK DENETİMİ YAPTI

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YALOVA BELEDİYESİ ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE İLK DENETİMİ YAPTI

YALOVA BELEDİYESİ ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE İLK DENETİMİ YAPTI2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Yalova Belediyesi ekipleri, öğrenci servislerine ilk denetimi yaptı.

YALOVA BELEDİYESİ ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE İLK DENETİMİ YAPTI

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Yalova Belediyesi ekipleri, öğrenci servislerine ilk denetimi yaptı. Ekipler, çalışma ruhsatı ve güzergah izin belgesi, araç sürücülerinin ruhsat ve ehliyet kontrolü, rehber personel bulundurup bulundurmadıkları, araçların yolcu kapasitesinin kontrolü, araç içinin temizliği, okul taşıtı ibaresi ve araç arkasında kırmızı ışıklı 'Dur' lambasının bulunup bulunmadığını kontrol etti. Sabahın erken saatlerinde başlayan denetimlerde maske, mesafe, hijyen kurallarına önem verildi. Yapılan denetimler sonrası Yalova Belediyesi ekipleri, öğrencilere iyi dersler temennisinde bulundu.

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Haber: YALOVA BELEDİYESİ ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE İLK DENETİMİ YAPTI - Haberler
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