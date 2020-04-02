Yalova Belediyesi'nin girişine 'Rüşvet alan da veren de mel'undur' yazıldı -2 Yalova Belediyesi'nin girişine 'Rüşvet alan da veren de mel'undur' yazıldıYalova Belediyesi'nde, 18 kişinin tutuklandığı 'zimmet' soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın yerine geçici olarak belediye başkanı seçilen Mustafa Tutuk, belediye binasının girişine 'Rüşvet alan...

Yalova Belediyesi'nin girişine 'Rüşvet alan da veren de mel'undur' yazıldı

Yalova Belediyesi'nde, 18 kişinin tutuklandığı 'zimmet' soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın yerine geçici olarak belediye başkanı seçilen Mustafa Tutuk, belediye binasının girişine 'Rüşvet alan da veren de mel'undur' hadisini yazdırdı.

Yalova Belediyesi'nde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin'in Denizli'de yakalanmasının ardından, soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 24 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi, firma çalışanı Orhan Gedik ile 'resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarına karıştığı tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik, Emrah Gök, Engin Özcan, Beytullah Baltacı, Sinem Çakalaşma Deniz, Kartal Özgür Barutçu, Cem Dindar, Ahmet Ragıp Akay, Tuğrul Kaş, Tuncay Doğan ve Abdülnasır Gölbaşı tutuklandı. Güleç'in şoförü B.E., muhasebe çalışanı S.Ö. ile özel firma çalışanları A.D., T.T., C.Ö., T.Ç. ve Ö.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GEÇİCİ OLARAK YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Bu gelişmelerin ardından Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı. AK Parti'li Meclis Üyesi Mustafa Tutuk belediye meclisinde yapılan oylamanın ardından Yalova Belediyesi'nin geçici belediye başkanı olarak seçildi.

Mustafa Tutuk, belediye binasının girişine, 'Rüşvet alan da veren de mel'undur' hadisini yazdırdı.

Kaynak: DHA