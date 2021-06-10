Yalova Belediyesi'nden Vatandaşlara Uyarı!

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞLARA UYARI! Yalova Belediyesi alt yapı sistem ağlarında gerçekleştirilecek olan sistem güncellemeleri nedeniyle 14 Haziran Pazartesi günü sabahına kadar online işlemler gerçekleştirilemeyecek.

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞLARA UYARI! Yalova Belediyesi alt yapı sistem ağlarında gerçekleştirilecek olan sistem güncellemeleri nedeniyle 14 Haziran Pazartesi günü sabahına kadar online işlemler gerçekleştirilemeyecek. Yalova Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; " 11 Haziran Cuma saat: 16: 00 itibariyle yapılacak olan online işlemler (tahsilat, online ödeme, ön ödemeli su kartı ödeme) Web sayfamızda ki sistem güncellemesi nedeniyle kapanacak ve 14 Haziran Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacaktır. " denildi.

Kaynak: Habermetre