Yalova Belediyesi'nden Sosyal Mesafeli Spor
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Yalova Belediyesi'nden Sosyal Mesafeli Spor

Yalova Belediyesi'nden Sosyal Mesafeli Spor
Habermetre - Haberler | Toplum

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN SOSYAL MESAFELİ SPORYalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü organizatörlüğünde Pandemi döneminde kadınların daha çok sporun içinde yer almalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" start aldı.

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN SOSYAL MESAFELİ SPOR

Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü organizatörlüğünde Pandemi döneminde kadınların daha çok sporun içinde yer almalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" start aldı. Her hafta Çarşamba günleri saat 08. 00'de Bahçelievler Mahallesi Umut Merkezi'nden başlayan yürüyüş Müdürlüğümüz spor hocaları önderliğinde devam edecek ve TİGEM'de son bulacak. Pandemi döneminde tüm önlemlere uyularak yapılan spor faaliyetlerinin keyfini açık havada yaşayan kadınlar son olarak ise stretching yaparak sporlarını noktalıyor. Sporu hayatlarına katmak isteyen ya da bilgi almak isteyen kadınlar 226 811 59 00 -226 811 50 24 nolu iletişim numaralarından ulaşabilirler.

Kaynak: Habermetre

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