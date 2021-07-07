YALOVA BELEDİYESİ'NDEN PSİKOLOG DANIŞMANLIK HİZMETİ
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YALOVA BELEDİYESİ'NDEN PSİKOLOG DANIŞMANLIK HİZMETİ

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN PSİKOLOG DANIŞMANLIK HİZMETİ
Habermetre - Haberler | Toplum

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN PSİKOLOG DANIŞMANLIK HİZMETİBahçelievler Mahallesi Stadyum Caddesi (Diş Hastanesi Karşısı) No: 34'de Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü binasında Psikolog Danışmanlık Hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 0 226 811 50 00 (1616) numaralı...

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN PSİKOLOG DANIŞMANLIK HİZMETİ

Bahçelievler Mahallesi Stadyum Caddesi (Diş Hastanesi Karşısı) No: 34'de Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü binasında Psikolog Danışmanlık Hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 0 226 811 50 00 (1616) numaralı telefonu arayabilir ve randevu alabilirler. Psikolog Nazmiye Hilal Özbek Taş tarafından verilen seanslar 08: 30-17: 30 saatleri arasında bay, bayan, ergen bireylerin yanı sıra çocuklara da verilmekte. Depresyon, kaygı bozukluğu, panik atak yaşayan Yalovalı vatandaşlar bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilirler.

Kaynak: Habermetre

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