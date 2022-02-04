Yalova Belediyesi'nden pazaryeri denetimleri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova Belediyesi'nden pazaryeri denetimleri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Yalova Belediyesi'nden pazaryeri denetimleri

Yalova Belediyesi Hal Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri kayıp ve kaçak mal girişlerini önlemek için pazar yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Yalova Belediyesi Hal Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri kayıp ve kaçak mal girişlerini önlemek için pazar yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Yalova Kapalı Pazarı ile Adnan Menderes Mahallesi ve Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki pazaryerleri denetimlerinde sebze ve meyvelerin kayıtları ve faturaları kontrol edildi. Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, "Kayıt dışı ve künyesiz olarak ilimize gelen sebze ve meyvelerden belediyemizce rüsum bedeli alınmaktadır. Kapalı pazar yerinde yapmış olduğumuz bu denetimlerde ise kayıt dışı ve faturasız olan malları tespit ettiğimizde satış fiyatının yüzde 25 oranında cezai işlem uygulamaktayız" denildi. - YALOVA

Yalova Belediyesi'nden pazaryeri denetimleri

Yalova Belediyesi'nden pazaryeri denetimleri

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Yalova Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Zabıta, Yalova, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title