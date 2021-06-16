Yalova Belediyesi'nden Özel Çocuklara 23 Nisan Jesti
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Yalova Belediyesi'nden Özel Çocuklara 23 Nisan Jesti

Yalova Belediyesi'nden Özel Çocuklara 23 Nisan Jesti
Habermetre - Haberler | Toplum

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN ÖZEL ÇOCUKLARA 23 NİSAN JESTİYalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Zabıta üniforması giydirilen özel çocuklar Yiğit Çok, Abdullah Küçükkarga ve Orkun Süren şehir merkezinde denetimlere katıldı.

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN ÖZEL ÇOCUKLARA 23 NİSAN JESTİ

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Zabıta üniforması giydirilen özel çocuklar Yiğit Çok, Abdullah Küçükkarga ve Orkun Süren şehir merkezinde denetimlere katıldı. İlk olarak Zabıta Müdürlüğü'nde Başkan Vekili Mustafa Tutuk ile toplantı gerçekleştiren özel çocuklar yapılacak olan uygulamalar öncesinde Başkan Vekili Tutuk'a bilgiler verdi. Yapılan toplantının ardından ilk olarak marketlerde denetim gerçekleştiren özel çocuklar Hes kodu uygulaması, fiyat etikleri ile birlikte ürünlerin son kullanım tarihlerini kontrol ettiler. Market denetimlerinin bitimiyle birlikte fırınları ziyaret eden özel çocuklar burada ise gramaj kontrolleri gerçekleştirdi. Yapılan iki denetim sonrasında özel çocuklar Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cengiz Koçal Caddesi üzerinde yapılan kontrole katıldılar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel çocuklar için gerçekleştirilen programın ardından Başkan Vekili Mustafa Tutuk, özel çocuklara teşekkür ederek onlara hediyeler takdim etti.

Kaynak: Habermetre

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