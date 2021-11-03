YALOVA BELEDİYESİ'NDEN ÖĞRENCİLERE SEMİNER

Öğrencilere tüketim bilincini kazandırmak amacıyla '6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu' hakkında bilgiler veren ekipler, ' Kabahatler Kanunu' hakkında da paylaşım yapıyorlar. Yapılan seminer hakkında bilgiler veren ekipler; "Şehir merkezinde ilkokul düzeyinde olan öğrencilerimize seminer veriyoruz. Yapmış olduğumuz seminerlerde öğrencilere alınan ürünlerde TSE damgası olmasına dikkat etmeleri, mutlaka fatura ve fiş almalarının gerekliliği konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Bununla birlikte satın alınan ürünlerin son kullanma tarihlerine, hatalı olup olmadığına dikkat etmelerini ve iade etme hakları olduklarını söylüyoruz. Yaşanabilecek olan olumsuz koşullarda ise 153 Zabıta, 174 Gıda ve 175 Tüketici Hatlarını aramaları gerektiğini öğrencilerimize vermiş olduğumuz seminerde aktarıyoruz. Ayrıca Kabahatler Kanunu çerçevesinde çevreyi rahatsız eden kişi veya kişilere yönelik yapılması gerekenler hakkında ne yapmaları gerektiği konusunu da aktarıyoruz" dediler.

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