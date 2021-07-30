YALOVA BELEDİYESİ'NDEN MANAVGAT'A DESTEK

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN MANAVGAT'A DESTEKYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatları doğrultusunda harekete geçen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 13 tonluk su tankeri ve 3 personel ile Antalya'nın Manavgat İlçesinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesine destek vermek...

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN MANAVGAT'A DESTEK

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatları doğrultusunda harekete geçen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 13 tonluk su tankeri ve 3 personel ile Antalya'nın Manavgat İlçesinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesine destek vermek için Perşembe akşamı yola çıktı. Çıkan orman yangınlarına müdahale için Yalova Belediyesi olarak destek verdiklerini belirten Başkan Vekili Tutuk; "Ülkemizin en güzel turistlik alanlarında çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için Yalova Belediyesi olarak bizlerde desteğimizi verdik. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde su tankerine ihtiyaç duyulduğu bizlere iletildi. Bizde kısa sürede ekibimizi hazırladık ve yola çıkardık" dedi. Yalova Belediyesi'nden Fidan Kampanyası

Yalova Belediyesi çıkan orman yangınları sonunda ülke genelinde başlatılan fidan dikim kampanyasına öncülük ediyor. Yalova Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda #Şimdibirlikvakti başlığı ve etiketle başlayan mesaj "Ormanlarımızda çıkan yangınlarda ciğerlerimiz yandı, Yalova Belediyesi olarak Yalova'mız adına 7 bin 700 adet bağışlamaya hazırız" denildi.

Kaynak: Habermetre