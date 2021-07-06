Yalova Belediyesi'nden İki Kurs Birden

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN İKİ KURS BİRDENEtkili ve Hızlı Okuma ile Diksiyon Kurslarına başvurular 5-15 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN İKİ KURS BİRDEN

Etkili ve Hızlı Okuma ile Diksiyon Kurslarına başvurular 5-15 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Her iki kursa katılımlar sınırlı kontenjanda olup pandemi önlemleri altında kursiyerlere ders verilecek. Çocuklarını kurslara yazdırmak isteyen veliler Bahçelievler Mahallesi Stadyum Caddesi (Diş Hastanesi Karşısı) No: 34'de bulunan Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne başvurularını yapabilirler. Ayrıca kurslar hakkında bilgi almak isteyenler 0 226 811 50 00 (1616) numaralı telefonu arayabilirler.

Kaynak: Habermetre