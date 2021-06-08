Yalova Belediyesi'nden Çocuklara Özel Açık Hava Etkinlikleri
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Yalova Belediyesi'nden Çocuklara Özel Açık Hava Etkinlikleri

Yalova Belediyesi'nden Çocuklara Özel Açık Hava Etkinlikleri
Habermetre - Haberler | Toplum

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUKLARA ÖZEL AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİYalova Belediyesi, çocukları açık hava etkinlikleriyle buluşturuyor.

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUKLARA ÖZEL AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ

Yalova Belediyesi, çocukları açık hava etkinlikleriyle buluşturuyor. 5-14 yaş aralığına özel olarak gerçekleşecek olan etkinlikler 12 Haziran Cumartesi günü TİGEM 1. kapıda yapılacak. İnteraktif masal anlatımı, origami etkinliği, müzik-dans hareket atölyesi, yaratıcı drama oyunları, mandala ve doğaçlama sporu gibi birbirinden güzel eğlence içerikli oyunlar, çocuklar için gerçekleşecek. Katılım pandemi koşulları nedeniyle sınırlı sayıda olacak. Katılmak isteyen vatandaşlar Yalova Belediyesi web sitesi http://www. yalova. bel. tr/ üzerinden ilgili formu doldurarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Kaynak: Habermetre

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