Yalova Belediyesi'nden 3 Haziran Bisiklet Günü Etkinliği

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN 3 HAZİRAN BİSİKLET GÜNÜ ETKİNLİĞİ"3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" nedeniyle Yalova Belediyesi güzel bir etkinliğe imza atacak.

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN 3 HAZİRAN BİSİKLET GÜNÜ ETKİNLİĞİ

"3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" nedeniyle Yalova Belediyesi güzel bir etkinliğe imza atacak. Yalova Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan etkinlikte Yalova Belediye Başkan Vekili, tüm bisiklet severleri bu anlamlı günde pedal çevirmeye davet etti. Etkinlik yeni düzenlenen ve modern bir görünüme kavuşan bisiklet yollarıyla daha kullanılabilir bir hale gelen Doğu Sahil Bandı girişinden (İDO İskelesi) başlayacak. Doğu Sahil Bandı boyunca Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un da katılımıyla gerçekleştirilecek olan etkinlik 3 Haziran Perşembe günü Saat: 13: 00'da gerçekleştirilecek. Bu anlamlı günde tüm bisiklet kullanıcılarını etkinliğe davet eden Başkan Vekili Tutuk; "Belediyemiz tarafından yapılacak olan bisiklet sürme etkinliğimiz kısa bir süre içerisinde tamamlamış olduğumuz Doğu Sahil Bandında girişinden başlayacak. Bisiklet ve Yaya Yollarını yenilemiş olduğumuz bu güzergahtan devam edecek olan etkinliğimiz Doğu Sahil Boyunca devam edecek. Gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm hemşerilerimizi bisikletleriyle birlikte davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre