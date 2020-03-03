Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 5 şüpheli adliyede (2)

03.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:33

'ZİMMET' SORUŞTURMASINA 5 TUTUKLAMA

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Engin Özcan, Beytullah Baltacı, Sinem Çakalaşma Deniz, Kartal Özgür Barutçu ve Cem Dindar, çıkarıldıkları mahkemece 'resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında daha önce muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, müteahhit Bekir Bilgi, firma çalışanı Orhan Gedik ile belediyeye usulsüz ödeme yaptıkları tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök tutuklanmış, Halit Güleç'in şoförü B.E. ile muhasebe çalışanı S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bugün tutuklanan 5 kişi ile birlikte, 'zimmet' soruşturmasında tutuklu sayısı 14'e yükseldi.

Kaynak: DHA