Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 4 kişi, adli kontrolle serbest YALOVA Belediyesi'ne yönelik 19 kişinin tutuklu olduğu, milyonlarca liralık 'zimmet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 belediye çalışanı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YALOVA Belediyesi'ne yönelik 19 kişinin tutuklu olduğu, milyonlarca liralık 'zimmet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 belediye çalışanı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen belediyedeki yolsuzluk soruşturması kapsamında, yeni gözaltılar oldu. Soruşturma nedeniyle tutuklu bulunan eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in sekreteri S.K. ile belediyede şoför olarak görev yapan A.I., F.V. ve Ö.G., gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. S.K., A.I., F.V. ile Ö.G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Öte yandan sekreter S.K., soruşturma kapsamında daha önce de gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: DHA