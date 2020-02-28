Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı (2)
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Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı (2)

ZİMMET SORUŞTURMASI GENİŞLETİLİYOR: 5 GÖZALTIYalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yalova Belediyesi'nde başlatılan 'zimmet' soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışması sonucu E.Ö, B.B, S.D.Ç, C.D. ve K.Ö.B. gözaltına alındı.

28.02.2020 21:57 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:57
Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı (2)

ZİMMET SORUŞTURMASI GENİŞLETİLİYOR: 5 GÖZALTI

'nca 'nde başlatılan 'zimmet' soruşturması kapsamında İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışması sonucu E.Ö, B.B, S.D.Ç, C.D. ve K.Ö.B. gözaltına alındı. Yalova Belediyesi'nden usulsüz olarak toplam 4 milyon 375 bin 753 lira ödeme aldığı tespit edilen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA

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