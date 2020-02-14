Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede (2)

14.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:24

SEKRETER VE FİRMA ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Yalova Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür ile olaya karıştığı tespit edilen firma çalışanı Orhan Gedik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Halit Güleç'in şoförü B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLU SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Soruşturması kapsamında daha önce Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi tutuklanmış, muhasebe çalışanı S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sekreter Taşkömür ve firma çalışanı Gedik'in ardından tutuklu sayısı, 6'ya yükseldi.

Cem Mete OKUR/YALOVA,

Kaynak: DHA