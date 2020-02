Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede

14.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:19

YALOVA Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in şoförü B.E., sekreteri B.T. ile zimmet olayına karıştığı tespit edilen bir firma çalışanı O.G., adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında daha önce Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, muhasebe çalışanı Reşat Elgin ve paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi tutuklanmıştı.

Yalova Belediyesi'ndeki zimmete para geçirme olayı, Mali İşler Müdürlüğü'nde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Reşat Elgin'in kayıplara karışmasıyla ortaya çıktı. Belediye kasasından yüklü miktarda parayı, belli aralıklarla paravan bir şirkete aktardığı anlaşılan Reşat Elgin hakkında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında, paraların aktarıldığı paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi gözaltına alındı. Bilgi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ'DE YAKALANDIPolisin takibe aldığı Reşat Elgin'in ise Denizli 'de bir otele rezervasyon yaptırdığı tespit edildi. Elgin, Denizli'de yolda yürürken yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Muhasebe çalışanı Reşat Elgin'in yanı sıra belediyenin Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı S.Ö. de gözaltına alındı.Savcılık talimatıyla belediyenin muhasebe birimindeki evraklar incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonunda Reşat Elgin'in zimmetine para geçirme olayı ile ilişkisi olduğu iddia edilen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile Güleç'in şoförü B.E. ve sekreteri B.T. de Pazartesi günü polis tarafından belediyede gözaltına alındı.ELGİN, BAŞKAN YARDIMCISI GÜLEÇ'İ İŞARET ETTİZimmet olayının kilit ismi konumundaki muhasebe çalışanı Reşat Elgin, emniyette verdiği ifadede, "Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in bilgisi olmadan kimseye ödeme yapılmazdı. Halit Güleç, el yazısıyla not yazarak veya sekreteri vasıtasıyla, hangi firmaya ne kadar ödeme yapılacağını bana bildirirdi. Bana, firmalara ödeme yapılması konusunda talimat verirdi. Firmalara alacağından fazla ödeme yapıldı. Paranın belli miktarı Yalı Caddesi'ndeki bir otobüs firmasına bırakılırdı. Fazla yatan paraları Halit Güleç elden alırdı veya şoförü ya da sekreteri Güleç'in hesabına yatırırdı. Belediyenin ihaleleri Güleç'in istediği firmalara verilirdi. Aksi olunca ya ihale iptal edilir ya da ödemede sorun çıkarılırdı. İhaleyi kazanacak firmaları Halit Güleç belirlerdi? dedi.ÇARŞAMBA GÜNÜ 2 KİŞİ TUTUKLANDI'Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan Reşat Elgin, Şenay Reyhan Kaş ve S.Ö., çarşamba günü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Elgin ve Kaş tutuklandı, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 3'e çıktı.FİRMA ÇALIŞANI DA GÖZALTINDAYalova Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması kapsamında, muhasebe bölümünde bulunan evrakı titizlikle inceleyen polis, bir firma çalışanının da olaya dahil olduğunu tespit etti. Firma çalışanı O.G.'nin, çarşamba günü polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Pazartesi günü Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile birlikte Yalova Belediyesi'nde gözaltına alınan Güleç'in şoförü B.E. ve sekreteri B.T. ile olaya karıştığı tespit edilen ve çarşamba günü gözaltına alınan O.G., bugün adliyeye sevk edildi.

Yalova Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması kapsamında daha önce Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA