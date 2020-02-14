Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede

14.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:11

YALOVA Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in şoförü B.E., sekreteri B.T. ile zimmet olayına karıştığı tespit edilen bir firma çalışanı O.G., adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında daha önce Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, muhasebe çalışanı Reşat Elgin ve paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi tutuklanmıştı.

Yalova Belediyesi'ndeki zimmete para geçirme olayı, Mali İşler Müdürlüğü'nde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Reşat Elgin'in kayıplara karışmasıyla ortaya çıktı. Belediye kasasından yüklü miktarda parayı, belli aralıklarla paravan bir şirkete aktardığı anlaşılan Reşat Elgin hakkında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında, paraların aktarıldığı paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi gözaltına alındı. Bilgi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA