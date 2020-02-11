Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede (3)
KAŞ VE ELGİN TUTUKLANDIYalova Belediyesi'nde yaşanan zimmet olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı Reşat Elgin tutuklandı, Saliha Öktengil ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
11.02.2020 17:49 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:49
KAŞ VE ELGİN TUTUKLANDI
Yalova Belediyesi'nde yaşanan zimmet olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı Reşat Elgin tutuklandı, Saliha Öktengil ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cem Mete OKUR/YALOVA,
Kaynak: DHA