Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi daha adliyeye sevk edildi
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Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi daha adliyeye sevk edildi

Yalova Belediyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi daha adliyeye sevk edildi.

14.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:31
Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi daha adliyeye sevk edildi

Belediyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi daha adliyeye sevk edildi.


Yalova tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Halit Güleç'in sekreteri Bahar T, şoförü B.E. ve bir şirketin muhasebecisi O.G, Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Toplam 4 tutuklunun bulunduğu soruşturma kapsamında 32 ihale dosyasında usulsüzlükler tespit edilmişti. Mali İşler Müdürlüğü çalışanı Reşat E'nin zimmetine yüklü miktarda para geçirip il dışına çıkmasından sonra gözaltında bulunan son 3 kişi de adliyeye sevk edildi. - YALOVA

Kaynak: İHA
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