Yalova Belediyesi'ndeki 'yolsuzluk' soruşturmasında başkan yardımcısı adliyede (2)
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Yalova Belediyesi'ndeki 'yolsuzluk' soruşturmasında başkan yardımcısı adliyede (2)

TUTUKLANDIYalova Belediyesi'nde zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

13.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:35
Yalova Belediyesi'ndeki 'yolsuzluk' soruşturmasında başkan yardımcısı adliyede (2)

TUTUKLANDI

'nde zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Güleç'in şoförü B.E. ile sekreteri B.T.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Cem Mete OKUR/YALOVA,


Kaynak: DHA
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