Yalova Belediyesi'nde Silah Sesleri; Başkan Salman'la Görüşemeyince Ateş Açtı (3)

ATEŞ AÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yalova Belediye binasında, Başkan Vefa Salman ile görüşemeyince tabancayla iki el ateş açan Özcan D.'nin olayı gerçekleştirdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Tabancasıyla ateş ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıyan Özcan D., Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmiş, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştı.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,