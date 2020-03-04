Yalova Belediyesi'nde başkanlık seçimi yapılacak (2)

04.03.2020 20:03 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:03

ÖZHASEKİ, BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI BELİRLEMEK İÇİN YALOVA'YA GELİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Yalova Belediye Belediye Başkanı Vefa Salman'nın yerine, 6 Mart'ta belediye meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde, AK Parti'nin adayının kim olacağını belirlemek üzere, yarın Yalova'ya gelerek bir takım temaslarda bulunacak.

BURSA,

Kaynak: DHA