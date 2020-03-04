Yalova Belediyesi'nde başkanlık seçimi yapılacak (2)
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Yalova Belediyesi'nde başkanlık seçimi yapılacak (2)

ÖZHASEKİ, BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI BELİRLEMEK İÇİN YALOVA'YA GELİYORAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Yalova Belediye Belediye Başkanı Vefa Salman'nın yerine, 6 Mart'ta belediye meclisinde yapılacak...

04.03.2020 20:03 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:03
Yalova Belediyesi'nde başkanlık seçimi yapılacak (2)

ÖZHASEKİ, BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI BELİRLEMEK İÇİN 'YA GELİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı , görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Yalova Belediye Belediye Başkanı 'nın yerine, 6 Mart'ta belediye meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde, AK Parti'nin adayının kim olacağını belirlemek üzere, yarın Yalova'ya gelerek bir takım temaslarda bulunacak.

BURSA,


Kaynak: DHA

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