Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarındaki arsa satışlarından zarara uğratıldığı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarındaki arsa satışlarından zarara uğratıldığı iddiası

05.01.2021 09:52 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:57

Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarında icra yoluyla 8 gayrimenkulün satışından 3 milyon lirayı aşkın zarara uğratıldığı iddia edildi.

Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarında icra yoluyla 8 gayrimenkulün satışından 3 milyon lirayı aşkın zarara uğratıldığı iddia edildi.

Makamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, belediye görevlilerinin, icra yoluyla satılan gayrimenkullerle ilgili inceleme yaptığını bildirdi.

Belediyeye ait 8 taşınmazın icra yoluyla satışının 3 milyon 7 bin liraya gerçekleştirildiğinin belirlendiğini aktaran Tutuk, şöyle konuştu:

"Personellerimiz, icra yoluyla satılmış olan arsalar üzerinde yaptıkları inceleme sonucunda, belediyeye ait 8 gayrimenkulün icra yoluyla satıldığını tespit ediyorlar. 2017 ve 2018 yıllarında icra yoluyla satılan belediyemize ait 8 gayrimenkul taşınmazın, satıldıktan sonra müteahhitlerin alacağından düşülmediğini tespit ettiler. 3 milyon liranın üzerinde bir rakama belediyenin 8 tapusu icra yoluyla satıldıktan sonra cari alacaklardan düşülmemesi nedeniyle belediyeye ciddi bir kamu zararı oluşturulmuş. Belediyeden cari alacakların düşülmemesi bizim 2,5-3 yıldır müteahhide mükerrer ödeme yapmamıza ve kamu zararına sebep olmuştur."

Belediyenin 3 yıldır bu alacaklara icra, dosya masrafları ve faiz ödediğini anlatan Tutuk, tespit sonrası bu miktarın söz konusu müteahhitlerin cari alacaklarından düşüldüğünü ifade etti.

Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını dile getiren Tutuk, icra yoluyla satılan 100'e yakın gayrimenkulle ilgili incelemelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarındaki arsa satışlarından zarara uğratıldığı iddiası
Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarındaki arsa satışlarından zarara uğratıldığı iddiası
Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarındaki arsa satışlarından zarara uğratıldığı iddiası
Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarındaki arsa satışlarından zarara uğratıldığı iddiası
Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarındaki arsa satışlarından zarara uğratıldığı iddiası
Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarındaki arsa satışlarından zarara uğratıldığı iddiası
Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarındaki arsa satışlarından zarara uğratıldığı iddiası
Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarındaki arsa satışlarından zarara uğratıldığı iddiası
Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarındaki arsa satışlarından zarara uğratıldığı iddiası
Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarındaki arsa satışlarından zarara uğratıldığı iddiası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Donald Trump Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Eser Yenenler Yılmaz Erdoğan Seren Serengil
Spor Ömer Bayram Metin Oktay Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kaza Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarındaki arsa satışlarından zarara uğratıldığı iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 09:57:25. #1.14#
title