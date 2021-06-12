Yalova Belediyesi Müsilaj Toplanmasına Destek Veriyor

YALOVA BELEDİYESİ MÜSİLAJ TOPLANMASINA DESTEK VERİYORYalova Belediyesi koordinesinde devam eden çalışmalar Bad Godesberg parkın içerisinde bulunan balıkçı barınağında başladı.

YALOVA BELEDİYESİ MÜSİLAJ TOPLANMASINA DESTEK VERİYOR

Yalova Belediyesi koordinesinde devam eden çalışmalar Bad Godesberg parkın içerisinde bulunan balıkçı barınağında başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi ile birlikte Yalova Belediyesi ve diğer kamu kurumları, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan çalışma kapsamında, balıkçı barınağında bulunan müsilajlar toplandı. Özel ekipman, araç ve vidanjörlerle çekilen müsilajlar arıtma tesislerine götürüldü.

Kaynak: Habermetre