YALOVA BELEDİYESİ MODERN ARAÇ SAYISINI ARTTIRIYOR

Yalova Belediyesi, Mezarlıklar Müdürlüğünde ve şehrimizin muhtelif noktalarında kullanılmak üzere envanterine mini vakumlu süpürme aracını eklendi. Şehrimizin özellikle dar sokaklarında ve şehir mezarlığında kullanılacak olan mini vakumlu araçla birlikte Yalova Belediyesi temizlik araç sayısına bir yenisini daha ekledi. Yeni aracın şehrimize hayırlı olmasını dileyen Başkan Vekili Tutuk; "Yalova Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren araç sayımızı daha modern ve son model araçlarla artırdık. Aracımız başta şehir mezarlığımız olmak üzere şehrimizin muhtelif cadde ve sokaklarında da kullanılacak" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet