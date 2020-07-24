Yalova Belediyesi, mezarlık servislerini tekrar hizmete aldı Yalova Belediyesi, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurduğu ücretsiz mezarlık servislerini, yeni dönemle birlikte tekrar başlattı.

Yalova Belediyesi, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurduğu ücretsiz mezarlık servislerini, yeni dönemle birlikte tekrar başlattı.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların kabir ziyaretlerini gerçekleştirmesi için hizmet veren ücretsiz servislerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında kaldırıldığı hatırlatıldı.

Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatıyla servislerin yeniden hizmete girdiğine yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pandemi dolayısıyla kaldırılan servisler, 3 noktadan yeniden hizmet verecek. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatıyla yeniden başlayan Şehir Mezarlığı ve Paşakent Mezarlığı servisleri 3 noktadan kalkacak. Her Cuma saat 09.15'te Şehir Mezarlığı ve Paşakent Mezarlığına kaldırılacak ücretsiz servisler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Adnan Menderes Mahallesi TOKİ Konutları ve Gaziosmanpaşa Mahallesi'nden hareket edecek."

Kaynak: AA