YALOVA BELEDİYESİ MANAVGAT'A BİR ARAÇ DAHA GÖNDERDİ
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YALOVA BELEDİYESİ MANAVGAT'A BİR ARAÇ DAHA GÖNDERDİ

YALOVA BELEDİYESİ MANAVGAT'A BİR ARAÇ DAHA GÖNDERDİ
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YALOVA BELEDİYESİ MANAVGAT'A BİR ARAÇ DAHA GÖNDERDİGeçtiğimiz günlerde 13 tonluk su tankeri ve 3 personel ile ilk desteğini veren Yalova Belediyesi, 2. aracını da Antalya'nın Manavgat ilçesine gönderdi.

YALOVA BELEDİYESİ MANAVGAT'A BİR ARAÇ DAHA GÖNDERDİ

Geçtiğimiz günlerde 13 tonluk su tankeri ve 3 personel ile ilk desteğini veren Yalova Belediyesi, 2. aracını da Antalya'nın Manavgat ilçesine gönderdi. Yangın söndürme aracını ve itfaiye personelini Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk uğurladı. Yalova Belediyesi olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini belirten Başkan Vekili Tutuk; " İlk olarak 13 tonluk su tankeri ve 3 personelimizi Manavgat'a gönderdik. Arkadaşlarımız 3 gündür Manavgat bölgesinde bulunan itfaiye araçlarına su takviyesi yaparak destek veriyorlar. Şimdi ise bir yangın söndürme aracı ve 3 personel daha gönderiyoruz. Böylelikle 6 personelimiz ve 2 aracımızla destek verdik" dedi.

Kaynak: Habermetre

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