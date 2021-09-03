YALOVA BELEDİYESİ KURSLARI BAŞLADI

YALOVA BELEDİYESİ KURSLARI BAŞLADIYalova Belediyesi tarafından vatandaşların hem meslek öğrenecekleri hem de ev ekonomisine katkıda bulunabilecekleri kurslar başladı.

YALOVA BELEDİYESİ KURSLARI BAŞLADI

Yalova Belediyesi tarafından vatandaşların hem meslek öğrenecekleri hem de ev ekonomisine katkıda bulunabilecekleri kurslar başladı. Verilecek kurslar; Gaziosmanpaşa, Paşakent, İsmetpaşa ve Bayraktepe Mahalleleri kurs merkezlerinde yapılacak. Son başvuru tarihi ise 1-15 Eylül olacak. Yeni kurs döneminde; hazır giyim, mefruşat, iğne oyası, el nakışı, resim, İngilizce, Osmanlıca, ahşap boyama, spor, okuma yazma, işaret dili, makine nakışı, çini, drama, kuaför, berber, kaligrafi, müzik, afet yönetimi, ilk yardım, hüsni hat, Kur'an-ı Kerim, kurdele nakışı, ebru, takı tasarımı, diksiyon, ritim, kumaş boyama, aile içi iletişim, keçeden aksesuar yapımı, kişisel gelişim, dinimi öğreniyorum, temel makyaj ile cilt bakımı, tabancı uyruklu kişilere Türkçe dersi, üniversiteye hazırlık kursu, iş ve sosyal hayatla iletişim gibi kurslar yer alacak. Yapılacak kurslarla; vatandaşlar hem meslek öğrenirken, ürettikleriyle hem de ev ekonomisine katkıda bulunabilecekler. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslar hakkında merak ettiğiniz her şeye 0226-811-50-00/ 1616 dahili numaradan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü arayarak öğrenebilirsiniz. Online başvuru için; https://l24. im/4z

Kaynak: Habermetre