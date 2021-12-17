YALOVA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Raif Dinçkök Kültür Merkezi Özgecan Arslan Salonu'nda 20 Aralık Pazartesi günü saat 14. 00 da ilk gösterimi gerçekleşecek tiyatro oyununun ikinci gösterisi ise 24 Aralık Cuma günü saat 19. 00 da izleyicilerle buluşacak. Her iki oyun ücretsiz olarak izleyicilerle buluşurken, +13 yaşı kapsayacak. 20 Aralık Pazartesi günü ve 24 Aralık Cuma günü tüm izleyicilere açık olacak Tiyatro oyunu ayrıca Yalova Belediyesi YouTube kanalı (https://www. youtube. com/c/YalovaBelediyesi77) üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet