YALOVA BELEDİYESİ KREŞİ ÖĞRENCİLERİ 30 AĞUSTOS'U KUTLADI

YALOVA BELEDİYESİ KREŞİ ÖĞRENCİLERİ 30 AĞUSTOS'U KUTLADIYalova Belediyesi ek hizmet binasında bulunan yaz bahçesinde yaşları 3 ile 6 yaş arasında olan minikler 30 Ağustos Zafer Bayramını anlatan şarkılar ile bayramı kutladılar.