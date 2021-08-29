YALOVA BELEDİYESİ KREŞİ ÖĞRENCİLERİ 30 AĞUSTOS'U KUTLADI
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YALOVA BELEDİYESİ KREŞİ ÖĞRENCİLERİ 30 AĞUSTOS'U KUTLADI

YALOVA BELEDİYESİ KREŞİ ÖĞRENCİLERİ 30 AĞUSTOS'U KUTLADI
Habermetre - Haberler | Toplum

YALOVA BELEDİYESİ KREŞİ ÖĞRENCİLERİ 30 AĞUSTOS'U KUTLADIYalova Belediyesi ek hizmet binasında bulunan yaz bahçesinde yaşları 3 ile 6 yaş arasında olan minikler 30 Ağustos Zafer Bayramını anlatan şarkılar ile bayramı kutladılar.

YALOVA BELEDİYESİ KREŞİ ÖĞRENCİLERİ 30 AĞUSTOS'U KUTLADI

Yalova Belediyesi ek hizmet binasında bulunan yaz bahçesinde yaşları 3 ile 6 yaş arasında olan minikler 30 Ağustos Zafer Bayramını anlatan şarkılar ile bayramı kutladılar. Ayrıca 30 Ağustos temalı anlatan resimler yapan minikler Türk Bayrağı motifli tişörtler giyip, ellerine Türk Bayrağı alıp günün anısına fotoğraf çekildiler.

Kaynak: Habermetre

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YALOVA BELEDİYESİ KREŞİ ÖĞRENCİLERİ 30 AĞUSTOS'U KUTLADI - Haberler
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