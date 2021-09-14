YALOVA BELEDİYESİ KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Türk Telekom Bursa Bölge Müdürü Mehmet Yılmaz Yazıcı arasında imzalanan protokolle bundan böyle Türk Telekom kazı izni şartlarına uygun olacak şekilde altyapı çalışmaları gerçekleştirebilecek. Yalova Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kentsel ve elektronik haber leşme alt yapı kazı çalışmaları kazı izni şartlarına uygun gerçekleşmesi ile bildirimsiz ve izinsiz kazı çalışmalarının engellenmesi sağlanacak. Ayrıca altyapı kuruluşunun sunmuş olduğu hizmet çerçevesinde gerçekleştireceği tüm çalışmalar (inşaat, kazı, kazı ruhsatı verilmesi, kazı harçları hesaplanması, kazı yapılan alanın sonrasında tamiratı) Yalova Belediyesi kontrolleri çerçevesinde yapılacak.

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