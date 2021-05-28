Yalova Belediyesi huzurevinde kalanlara kuaför hizmeti veriyor
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Yalova Belediyesi huzurevinde kalanlara kuaför hizmeti veriyor

Yalova Belediyesi huzurevinde kalanlara kuaför hizmeti veriyor
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Yalova Belediyesi, Paşakent Mahallesi'nde bulunan huzur evindeki yaşlılara berber ve kuaför hizmeti verildiğini bildirdi.

Yalova Belediyesi, Paşakent Mahallesi'nde bulunan huzur evindeki yaşlılara berber ve kuaför hizmeti verildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmek için huzur evinden çıkmayan yaşlılara kuaför ve berber hizmeti verildiği ifade edildi.

Belediye ekiplerinin berber ve kuaför hizmetlerini ücretsiz olarak sürdürdüğüne yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yalova Belediyesi ekipleri tarafından verilen kuaför ve berber hizmetleri hijyen kurallarına uygun, tek kullanımlık malzemelerle saç kesimleri ve bakımları gerçekleştiriliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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