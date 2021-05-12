Yalova Belediyesi engelli bireylerin yanında
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Yalova Belediyesi engelli bireylerin yanında

Yalova Belediyesi engelli bireylerin yanında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla ziyaretlerde bulundu. Engelli bireylerin yanında olduklarını belirten Tutuk, "Onların mutluluklarına ortak olduk" dedi.

Serebral Palsy'lı çocukları ve ailelerini ziyaret eden Başkan Vekili Tutuk, Yalova Belediyesi tarafından temin edilen özel pusetleri teslim ederek onların ve ailelerin mutluluklarına ortak oldu. Yalova Belediyesi olarak engelli bireylere sahip çıktıklarını belirten Başkanvekili Tutuk, "Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne başvuran 5 Cerebral Palsy'lı engelli bireyli çocuklarımızın aileleri vardı. Yalova Belediyesi olarak hemen çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık ve 5 adet özel pusetleri temin ettik. Ardından ailelerimizi hem de çocuklarımızı ziyaret ederek onların mutluluklarına ortak olduk hem de 10-16 Mayıs Engelliler Haftalarını kutladık" dedi. - YALOVA

Yalova Belediyesi engelli bireylerin yanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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