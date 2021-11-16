YALOVA BELEDİYESİ EKİPLERİ ARALIKSIZ OLARAK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Adnan Menderes Mahallesi Yakup Acar Köprüsü'nde ağır tonajlı araçlardan dolayı oluşan çökmelerin bakım ve onarımlarını gerçekleştirilirken, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Neşe Sokak da yeni parke yol yapım çalışmasına başlandı. Ayrıca ekipler Süleymanbey Mahallesi Arabacılar Sokak da bulunan kanalizasyon rögar kapaklarını yenileniyor. Arabacılar sokak da devam eden diğer bir çalışma ise yenilenecek olan rögar kapaklarından sonra Atatürk ilk ve Ortaokulunun arkasında bulunan bölgede yeni kaldırım çalışmasına geçilecek. 400 Metre Yağmur Suyu Hattı Tamamlandı

Yalova Belediyesi ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde Süleymanbey Mahallesi Doğan Sokak da başlayan ve devamında İstiklal Caddesi, Atalay Sokağından geçerek İstanbul Caddesine bağlanan 400'lük ve 600'lük çaplarında yağmur suyu hattı tamamlandı. Toplam uzunluğu 400 metre olan hattın kullanılmasıyla birlikte fazla debi yoğunluğu azaltılacak. Ayrıca yağan yağmur sonrasında oluşabilecek su birikintilerinin de önüne geçilmiş olacak" denildi. Tehlike Arz Eden Dallar Kesildi

Yalova Belediyesi ekipleri tüm çalışmaların yanında Adnan Menderes Mahallesi'nde budama çalışması gerçekleştirdi. Tehlike arz eden uzayan, elektrik tellerine çarpan dallar ekipler tarafından dokularına zarar verilmeden kesildi.

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