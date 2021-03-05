Yalova Belediyesi doğu sahil bandındaki çalışmalarına devam ediyor

Yalova Belediyesi, hava koşullarından dolayı ara verdiği Doğu Sahil Bandında bulunan bisiklet ve yürüyüş yolunda asfalt serim işlemini yeniden başlattı.

Yalova Belediyesindan yapılan açıklamada, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatı sonrası Doğu Sahil Bandında devam eden çalışmalara hava şartlarından dolayı ara verildiği belirtildi.

Hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte çalışmalara asfalt serim işlemiyle devam edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğu Sahil Bandında devam eden proje tamamlandığında Yalovalı ve Çiftlikköylü vatandaşlar, yürüyerek ya da bisikletleriyle artık kolay ulaşım sağlayabilecek. Doğu Sahil Bandında yapılan çalışmalarda ilk olarak yollar ve güzergah üzerinde bulunan donatılar değiştirilirken, piknik masaları, barbeküler ve çocuk oyun grupları yenilenerek ilave donatılar eklendi. Güzergah üzerinde peyzaj çalışmaları yapılırken, spor aletleri ve tenis masaları da bu lokasyon üzerinde yerini aldı. Yaya ve bisiklet yolunun boyama işlemleri Yürüyen Köşk ve İDO Feribot İskelesi arasında yapıldı. Ara verilen çalışmalara havaların düzelmesiyle birlikte yeniden başlandı. Asfalt serimi Çiftlikköy ilçe sınırı ile Yalova Adliyesi arasında 680 metrelik alanda devam ediyor. Toplam 350 ton asfaltın dökümünün ardından yaya ve bisiklet yollarının boyama işlemleri yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız