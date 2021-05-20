Yalova Belediyesi dilencilere yönelik operasyon düzenledi

Yalova Belediyesi, cadde ve sokak araları ile cami önlerinde bulunan dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Yalova Belediyesi, cadde ve sokak araları ile cami önlerinde bulunan dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, cami önleri, cadde ve sokaklarda vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Öncelikle kurulan sivil personellerle dilencileri tespit eden ekipler, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan dilencileri operasyonla tek tek topladı.

Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen 18 dilencinin üst aramalarını yapan ekipler, üzerlerinden çıkan paralar tutanakla kayıt altına aldı.

Ekipler, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereği dilencilere cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız