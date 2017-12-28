Yalova Belediye Başkanı Salman Açıklaması

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, "Hizmet bölgesi ne kadar genişlerse genişlesin bizler ilk gün de söylediğimiz gibi hizmeti kentimizin 13 mahallesine eşit oranda dağıttık." dedi.



Başkan Salman, Halil İnalcık Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında yılın genel bir değerlendirmesini yaptı.



Başkan yardımcıları Halit Güleç ve Jülide Güner'in de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Salman, 3,5 yıllık görev süresinde birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.



Seçim öncesi verilen sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Salman, şunları kaydetti:



"Yalova, ortaya konan verilerden de anlaşıldığı üzere her geçen gün daha da büyümekte, dolayısıyla bu büyüme beraberinde hizmet ettiğimiz bölgeyi de genişletmektedir. Hizmet bölgesi ne kadar genişlerse genişlesin bizler ilk gün de söylediğimiz gibi hizmeti kentimizin 13 mahallesine eşit oranda dağıttık.



Halkımızla sürekli iç içe olduk. 3,5 yılda ilklere imza attık. Ürettiğimiz projeler sadece ülke içinde değil yurtdışında da örnek alınarak uygulandı. Tüm bu hizmetler çeşitli kuruluşlarca 15 kez ödüle layık görüldü. 3,5 yıllık süreçte rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra irili ufaklı 161 projeyi hayata geçirdik."



Salman daha sonra yıl boyu yaptıkları çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.