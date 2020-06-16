Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk: "Yalova'yı gül bahçesine çevireceğiz"
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Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk: "Yalova'yı gül bahçesine çevireceğiz"

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, "Yapmış olduğumuz çalışmalarla kentimizin dört bir yanını gül bahçesine çeviriyoruz.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk:
16.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:47

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, "Yapmış olduğumuz çalışmalarla kentimizin dört bir yanını gül bahçesine çeviriyoruz." dedi.

Park Bahçeler Birimi tarafından kentin farklı noktalarında yürütülen peyzaj çalışmalarını inceleyen Tutuk, ekiplere kolaylıklar diledi.

Çiçek kenti Yalova'ya yakışacak olan çalışmalara imza atacaklarını belirten Tutuk, yaz mevsimi dolayısıyla birçok noktada peyzaj çalışması başladığını belirtti.

Tutuk, "Çiçek yetiştiriciliğinde kentimiz önemli bir yere sahip ve çiçek ihraç eden illerin başında geliyor. Bizler de kentimize yakışacak olan çalışmalara imza atmaktayız. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kentimizin önemli lokasyonların da peyzaj düzenlemelerine başladık. Yapmış olduğumuz çalışmalarla kentimizin dört bir yanını gül bahçesine çeviriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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