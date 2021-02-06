Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk, Doğu Sahil Bandında incelemede bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk, Doğu Sahil Bandında incelemede bulundu

06.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:22
Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk, Doğu Sahil Bandında incelemede bulundu

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Doğu Sahil Bandında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Doğu Sahil Bandında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'den çalışmalarla ilgili bilgi alan Tutuk, çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini ve bandın daha modern ve kullanışlı bir hale geleceğini belirtti.

Tutuk, "Yalova ile Çiftlikköy ilçemizin sahili yapmış olduğumuz girişimler ve çalışmalar sonrasında birbirine bağlanıyor. Uzun bir sahil şeridinde vatandaşlarımız hem yürüyüş yollarını kullanabilecek hem de bisikletlerini burada rahat ve güvenilir bir şekilde sürebilecekler. Bununla birlikte daha güzel bir görünüme kavuşturduğumuz oyun grupları, piknik alanları, spor aletleriyle yapılan ve yapımı devam eden peyzaj düzenlemelerinin ardından Doğu Sahil Bandını modern bir şekilde şehrimize kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halsey Ali Sunal Hüner Coşkuner Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Mersin Gazete Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk, Doğu Sahil Bandında incelemede bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 14:26:38. #1.15#
title