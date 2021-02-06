Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk, Doğu Sahil Bandında incelemede bulundu

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Doğu Sahil Bandında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'den çalışmalarla ilgili bilgi alan Tutuk, çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini ve bandın daha modern ve kullanışlı bir hale geleceğini belirtti.

Tutuk, "Yalova ile Çiftlikköy ilçemizin sahili yapmış olduğumuz girişimler ve çalışmalar sonrasında birbirine bağlanıyor. Uzun bir sahil şeridinde vatandaşlarımız hem yürüyüş yollarını kullanabilecek hem de bisikletlerini burada rahat ve güvenilir bir şekilde sürebilecekler. Bununla birlikte daha güzel bir görünüme kavuşturduğumuz oyun grupları, piknik alanları, spor aletleriyle yapılan ve yapımı devam eden peyzaj düzenlemelerinin ardından Doğu Sahil Bandını modern bir şekilde şehrimize kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız