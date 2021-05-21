Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk, çöpteki Türk bayrağına sahip çıkan personeli ağırladı

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, çöpteki Türk bayrağına sahip çıkararak temizlik aracına asan personelini makamında ağırladı.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, çöpteki Türk bayrağına sahip çıkararak temizlik aracına asan personelini makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, temizlik personeli Kadir Küçük'ün çöpe atılan Türk bayrağına sahip çıkarak görev yaptığı araca astığı belirtildi.

Küçük'ün o anları sosyal medya hesabından yayınlanmasının ardından Mustafa Tutuk tarafından makamında kabul edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Kadir Küçük, geçtiğimiz günlerde çöpe atılan Türk bayrağına sahip çıkmıştı. Temizlik personelini makamında ağırlayan ve yapmış olduğu bu davranışından dolayı teşekkür eden Başkan Vekili Tutuk, Kadir Küçük'e çerçeveli Türk bayrağı hediye etti."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız