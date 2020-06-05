Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk: "17 milyon icra artı 20 milyonun üzerinde bir para yok... Yalova Belediyesi, bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ödenemeyen borçlar için İller Bankasından 50 milyon lira kredi alacak.

Yalova Belediyesi, bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ödenemeyen borçlar için İller Bankasından 50 milyon lira kredi alacak.

Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk başkanlığında tedbirler kapsamında yapılan olağanüstü toplantıda, belediye meclisi ödenemeyen borçlar için İller Bankasından alınması planlanan nakit kredi desteğini görüştü.

Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan R.E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmaya değinilen toplantıda söz alan Mali Hizmetler Müdürü Serkan Şahin, kurumun hesaplarında yapılan incelemede 20 milyon liranın kurumdan alacağı olanlar yerine olmayan üçüncü kişiler üzerinden aktarıldığının tespit edildiğini söyledi.

Ayrıca belediyenin borçlu olduğu esnafa 3-5 bin lira gibi küçük ödemeler yapıldığını, 94 bin lira alacağı olan bir esnafa icra kanalıyla 138 bin lira ödendiği örneğini veren Şahin, şunları aktardı:

"Bu şekilde 44 bin lira fazla ödeme yapılmıştır. Böylece ödeme yapamayan, banka hesaplarına geçen ay haciz konulmasıyla karşı karşıyayız. Yani para kaybının yanında maddiyat ölçekli itibar kaybı da mevcuttur. Ancak belediyemizin zorunlu ve yapılması gereken hizmetleri yapması gerektiğinden belediyenin gelirleriyle borçların 5 yıl süresince düzenli olarak ödenemeyeceği, bu 5 yıl içerisinde ödenemeyen borçlar için yaklaşık 53 milyon lira gibi bir faiz ödeneceği tespit edilmiştir."

"17 milyon icra artı 20 milyonun üzerinde bir para yok ortada"

Bir meclis üyesinin alınacak kredinin tamamının borçlara ödenmemesi, bir miktarının yatırım amaçlı kullanılması isteği üzerine konuşan Başkan Vekili Tutuk, şöyle konuştu:

"Şimdi 172 icra dosyasında 17 milyonun üzerinde bir icra var. Hesaplardan üçüncü kişilere aktırılan ise 20 milyon lira üzerinde. Dün bir vatandaş aradı alacağını istedi. Hesaplara baktığımızda 38 bin lira. Vatandaş, 'Ne 38 bini, tam 3 milyon lira alacağım var sizden.' dedi. Sizin gördüğünüz resmi olarak 17 milyon lira icra var. 17 milyon lira icra artı 20 milyonun üzerinde de bir para da yok ortada. Para kasadan uçmuş. Halen araştırma devam ediyor. Bu 20 milyon 30 olsa 47, 40 olsa 57 milyona çıkar bu rakam. Burada anlaşılmayan bir durum olduğunu düşünmüyorum."

Konuşmaların ardından geçilen oylamada İller Bankasından borçların ödenmesine ilişkin 50 milyon lira nakit kredi kullanımı oy çokluğuyla kabul edildi.

Diğer gündem maddelerinin okunması ve oylanmasının ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: AA