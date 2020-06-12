YALOVA Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda da lider ülke olmak için çalışmaya devam ediyoruz
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YALOVA Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda da lider ülke olmak için çalışmaya devam ediyoruz

Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda da lider ülke olmak için çalışmaya devam ediyoruz (2)RÖMORKÖRLERE KAYNAK YAPTIUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesine katılmak üzere yapımına başlanan, 90 ton çeki gücüne sahip 2 adet acil...

12.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:17

Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda da lider ülke olmak için çalışmaya devam ediyoruz (2)

RÖMORKÖRLERE KAYNAK YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesine katılmak üzere yapımına başlanan, 90 ton çeki gücüne sahip 2 adet acil müdahale römorkörlerinin Omurga Kaynak Töreni'ne katıldı. Özel kıyafetlerini giyen Karaismailoğlu, römorkörlerin omurga kısımlarının kaynağını kendisi yaptı. Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bu tersanede yapımına başlanacak olan acil müdahale römorkörlerimiz, yapımları tamamlandığında, her geçen gün yükü artan Türk boğazları bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde hizmet verecektir. 14 ile 16 ay gibi bir sürede tamamlanması öngörülen römorkörlerimizi denize indirdiğimizde gemi kurtarma, hazırda bekleme, refakat, römorkörcülük ve yangın söndürme hizmetlerinde kullanılacaktır. Bugün ilk kaynağını yapacağımız römorkörlerimiz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mızın temel faaliyetlerinden biri olan deniz trafiğini anlık olarak izleyip can ve mal güvenliğini en üst seviyede sağlamaya yönelik çalışmalarımıza destek olacaktır" dedi.

'DENİZLERİMİZ 7 GÜN 24 SAAT KONTROL ALTINDA'

Kıyılarda seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile deniz güvenliğinin artırılması amacıyla gemi takip ve kontrol sistemlerini kurduklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bunun yanında, Ankara'da kurulmuş olan Gemi Trafik Yönetim Merkezi (GTYM) bileşenlerinden oluşan Gemi Trafik Yönetim Sistemi (GTYS) 14 Mayıs 2019'da kuruldu. Diğer yandan Gemilerin Uzak Mesafeden Tanımlanması ve İzlenmesi (LRIT) Sistemi 2009 yılında kurulmuş olup, limanlarımıza gelen tüm gemiler 1000 deniz mili mesafeden kontrol edilmektedir. Bu sistemle (LRIT), aynı zamanda dünyanın neresinde olursa olsun Türk bayraklı gemilerin takibi sağlanmaktadır. Ankara'daki Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) ile Türk Arama Kurtarma Sahası içinde seyir yapan gemiler anlık olarak izlenmektedir. Bakanlığımız tarafından 2019'da Tekirdağ'da kurduğumuz Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi de başarı ile çalışmaktadır. Bu demektir ki denizlerimiz 7/24 esasına göre sürekli kontrolümüz altındadır."

'GEMİ SANAYİMİZİ HAK ETTİĞİ YERE GETİRDİK'

Türk gemi sanayisini bilgi, birikim ve tecrübe ile dünya klasmanında hak ettiği yere getirdiklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizdeki tersanelerimizin gelişimi hızla devam etmektedir. Bugün tersane sayımız 83, yıllık üretim kapasitemiz 4,53 milyon detveyt tondur. Bu rakamlarla gemi inşa sektörümüz, dolaylı olarak, 500 bin kişinin geçim kaynağıdır. Bu rakamlar dikkate alındığında gemi inşa sanayimiz dünyada adet bazında 9'uncu, tonaj bazında ise 16'ncı sıradadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak sektörde bizleri bugüne taşıyan bilgi, birikim ve tecrübemizi, teknoloji ve bilişim imkanlarımızla harmanlayarak, dünyada adından söz ettiren yatırımlara imza atıyoruz" diye konuştu.

'ULAŞIM, EKONOMİ VE BEREKET DEMEKTİR'

Gemi sanayisindeki başarıları anlatan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

'Başarılarımız, pek çok başka alanda olduğu gibi 2002 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yılmadan, yorulmadan yaptığımız çalışmaların eseridir. Ancak katedilen mesafe ve kazanılan başarılar, nihai hedef değil yeni hedefler için başlangıç noktasıdır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız, geçmişten bugüne hayata geçirmekte olduğu dev projelerle Türkiye'nin her noktasını denizden, karadan, havadan ve demir yollarıyla birbirine bağlarken, dünya ile de mesafeleri kısaltmıştır. Bu geleneği ve bu hamleyi güçlendirerek devam ettireceğiz. Çünkü ülkemiz dünya lideri olacağı ve dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alacağı yakın bir geleceğe doğru hızla ilerlemektedir. Bizim görevimiz dünya standartlarında bir ulaşım ağı ve altyapıyla geleceğe hazır olmaktır. Çünkü ulaşım demek, ekonomi demek, bolluk, bereket demektir. Tarımın, turizmin, ticaretin altyapısı demektir. Gençlerimiz ve çocuklarımız için daha güçlü bir Türkiye'de daha yüksek bir yaşam kalitesi demektir.ö

YALOVA Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda da lider ülke olmak için çalışmaya devam ediyoruz

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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