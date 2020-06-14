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Yalova Atatürk Stadyumu'nun tadilatı için 2 milyon lira ödenek

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Yalova Atatürk Stadyumu'nun tadilatı için 2 milyon lira ödenek tahsis edildiğini bildirdi.

Yalova Atatürk Stadyumu'nun tadilatı için 2 milyon lira ödenek
14.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 14.06.2020 09:02

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Yalova Atatürk Stadyumu'nun tadilatı için 2 milyon lira ödenek tahsis edildiğini bildirdi.

Büyükgümüş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele veren Yalovaspor'un kullandığı stadyumun tadilatı için 2 milyon lira ödenek tahsis edildiğini duyurdu.

Lider Yalovaspor 3. Lig'e çıkma yolunda doludizgin giderken kendilerine de bu başarıya destek olmanın düştüğünü vurgulayan Büyükgümüş, "Şehir stadımızın kalorifer sistemini, ısıtma ve su tesisatını, soyunma odalarını, tribünlerini ve koltuklarını yenileyeceğiz. Desteği için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na tüm Yalovalılar adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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