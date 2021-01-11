Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı (2)
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Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı (2)

11.01.2021 13:10 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:17
Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı (2)

GÖZALTINA ALINDIYalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldıran kişinin Bedir Unat (38), olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldıran kişinin Bedir Unat (38), olduğu tespit edildi. Unat, başka bir iş yerine çekiçle saldırdığı sırada bölgedeki esnaf tarafından yakalanarak, polise teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, AK Parti İl Başkanlığı binasına yapılan saldırı anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere; Bedir Unat'ın elinde çekiçle yürüdüğü, tabale ve camlara cekiçle vurduğu, daha sonra elindeki çekiçle yürüyerek uzaklaştığı anlar yansıdı. 

Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı (2)
Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı (2)
Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı (2)
Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı (2)
Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR

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