Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı
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Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı

11.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:15
Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı

YALOVA'da kimliği belirsiz bir kişi, AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırarak, çekiçle tabela ve camları kırdı.

YALOVA'da kimliği belirsiz bir kişi, AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırarak, çekiçle tabela ve camları kırdı.

Yalova'da Rüstem Paşa Mahallesi Çeşme Sokak'da bulunan  AK Parti İl Başkalığı binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saat 11.00 sıralarında parti binasına gelen şüpheli, elindeki çekiçle tabela ve camlara vurarak, zarar verdi. Şüpheli, daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


- Yalova
Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı
Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı
Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı
Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı
Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı
Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı
Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı
Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR

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