Yalova açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi

Yalova açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi

Yalova açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildiİSTANBUL - Yalova açıklarında saat 19.52'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10.10.2019 20:41
Yalova açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi

Yalova açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi

İSTANBUL - Yalova açıklarında saat 19.52'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

Yalova açıklarında saat 19.52'de deprem meydana geldi. AFAD, depremin 4.0 büyüklüğünde 10 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

Kaynak: İHA
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