Yalova açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi
Yalova açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildiİSTANBUL - Yalova açıklarında saat 19.52'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yalova açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi
İSTANBUL - Yalova açıklarında saat 19.52'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
Yalova açıklarında saat 19.52'de deprem meydana geldi. AFAD, depremin 4.0 büyüklüğünde 10 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Deprem İstanbul'da da hissedildi.