Yalova açığında 3.3'lük deprem

29.09.2019 09:38

MARMARA Denizi'nde, merkez üssü Yalova açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Marmara Denizi'nde Yalova kent merkezinin 2.82 kilometre açıkları olarak saptadığı 3.3 büyüklüğündeki deprem, saat 09.10'da meydana geldi. Yerin 9.96 kilometre derinliğinde olan deprem, Yalova'da hissedildi ve kısa süreli korkuya neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

Kaynak: DHA