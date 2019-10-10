Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı (2)

10.10.2019 23:16

YALOVA YİNE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 22.32'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha ölçüldü. Bu depremle birlikte endişelenen bir çok kişi sokağa çıktı. İlk belirlemelere göre yaşanan depremler herhangi bir yıkıma neden olmadı.

Kaynak: DHA