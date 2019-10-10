Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı (2)
YALOVA YİNE SALLANDIAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 22.32'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha ölçüldü.
YALOVA YİNE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 22.32'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha ölçüldü. Bu depremle birlikte endişelenen bir çok kişi sokağa çıktı. İlk belirlemelere göre yaşanan depremler herhangi bir yıkıma neden olmadı.