Yalnızçam Kayak Merkezi'nde Sezon Hazırlığı

Doğu Anadolu, Karadeniz ve Kafkaslar'ın buluşma noktasında yer alan ve bu yıl tam kapasite hizmet verecek Yalnızçam Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yarım metreyi geçti.

Kentte geçen yıl Avrupa Birliği (AB) desteğiyle inşa edilen ve sezon sonunda bir süre deneme amaçlı hizmet veren modern tesis, bu yıl kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yanı sıra Kafkaslar'a da hitap edebilecek bir noktada yer alan Yalnızçam Dağı'ndaki kayak merkezinde, kar kalınlığının yarım metreyi aşması sezonun erken açılması ihtimalini gündeme getirdi.

Sarıçam ormanlarıyla kaplı bölgede incelemede bulunan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, kayak merkeziyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yalnızçam Kayak Merkezi'nin altyapı olarak gerek kayağı yeni öğreneceklere gerekse profesyonellere hizmet verecek kapasitede olduğunu söyledi.

Yoğun kar yağışının ardından bölgede güvenlik önlemelerinin yanı sıra kar sıkıştırma ve benzeri çalışmalara başlandığını aktaran Bilmez, şunları kaydetti:

"İnşallah sezon bu sene biraz erken başlar. Bu sene yeni açılan pistlerimizde profesyonel kayakçılar hem kayacak hem de yarışmalara hazırlanabilecekler. Ayrıca kayak öğrenmek isteyenler burada kayak öğrenecek. Kayakçılarımız orman içinde güzel manzarada kayabilecekler."

Bilmez, bu sezon tüm kayakseverleri Ardahan'a beklediklerini de sözlerine ekledi.